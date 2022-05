QUI SOMMES NOUS?

Linelight Studio est une entreprise de production audiovisuelle spécialisée dans la création de contenus audiovisuels adaptés au cinéma et à la télévision.

Nous mettons notre expertise au service d’entreprises, d’institutions, de producteurs et de particuliers qui souhaitent réaliser des films publicitaires ou cinématographiques de tous genres. Nous assurons la création d’effets spéciaux numériques (images de synthèse) pour les projets cinématographiques, la conception graphique de tous types de supports de communication visuelle ainsi que le développement et la refonte de sites web.



NOTRE VISION

Satisfaire nos clients à travers une expérience unique, un service sur mesure au-delà de leurs attentes. Constamment en phase avec l’évolution des nouvelles technologies de l’audiovisuel, nous garantissons à nos clients une qualité optimale. Notre challenge est de proposer un savoir-faire d’excellence, s’identifiant aux standards internationaux de l’audiovisuel et du cinéma.



PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Nous disposons d’une équipe d’experts hautement qualifiés animée par une ambition commune, celle de concevoir des films sur mesure, de qualité, alliant créativité, technologie et savoir-faire haut de gamme.



CRÉATION GRAPHIQUE

Notre équipe est composée d’infographistes, de graphistes, de maquettistes PAO, de photographes, dont l’éthique professionnelle repose sur l’écoute des consignes, la créativité, l’efficience et la rigueur. Nous vous accompagnons dans la création et la réalisation de vos supports de communication.



DEVELOPPEMENT WEB

Une équipe de développeurs avec de solides fondements techniques vous garantissent un savoir-faire irréprochable et une utilisation optimale des innovations web et mobiles. Nous créons votre site web en tenant compte de vos exigences, afin qu’il soit unique, original et adapté à vos besoins.



* Une vision de notre métier orientée haut de gamme



Mes compétences :

Motion Design

Animation 3D