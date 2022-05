Lingjie CHEN

Consultante chez Accenture France, j'interviens sur des projets SI en tant que MOA.

- Compétences en gestion de projet, processus organisationnel et Finance d'entreprises

- Intervetion pour les clients de grand compte Grande Distribution, Industrie nucléaire et Banque



Mes compétences :

SAP FI CO

Gestion de projet

Finance d'entreprise

Grande Distribution

Banque d'investissement

Système d'information

SEPA

Banque de détail

Business Intelligence