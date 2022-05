Linh DANG THI

Bonjour,



Je suis diplômée d'une Licence de l’École Supérieure des Langues Étrangères de Hanoï, détentrice du Certificat de L’hôtellerie et du tourisme de la CCIP de France,



Trilingue, vietnamien, français et anglais, voici mon parcours professionnel:



Depuis 3 ans, j'occupe le poste de consultante en mise en place d'Hôtels 3 étoiles et de restaurants, pour l'ensemble de la partie Nord du Vietnam,

J'exerce à double titre, le poste de Responsable de Stage, de Placement de jeunes en entreprises, auprès de l’école Hoa Sua, depuis 2010,



2007 – 2010

Professeure en Management de restaurants, également Commerciale en export de produits artisanaux à destination de la France,

2007 - 2008

Marketing Manager Investment and Trading Joint Stock Compagny



Gestion de Contrats à l'export, de produits mécaniques vers la France,

pour un C.A > 1m€ / an

2005 - 2006:

Professeure de salle à l'Institut de Formation en Alternance ADOLPHE CHAUVIN et SAINT GRATIENT pour la CCIV de France.

2003

Lauréate du concours des «Excellents Professeurs» de Hanoï, troisième place.

2000

Certificateur pour l'obtention du «Certificat de Formation Professionnel, des Formateurs de la CCIV de France, puis professeure de service de salle.

Employée au sein de L’école Hoa Sua



Mes compétences :

dynamique