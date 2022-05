Linou771 PEAN

Femme dynamique, ambitieuse, autonome et réactive.



Actuellement, en préparation du titre d'Assistante de gestion en contrat pro au sein du groupe KEYOR à DOUVRES.



j'ai acquis beaucoup de part mes diverses expériences professionnelles, autant dans le domaine commerciale, qu'administratif, ce titre viendras compléter et valider mon cursus professionnel.



mes compétences m'ont permises d'affirmer mes qualités et d’accroître ma curiosité et mon envie au savoir faire et à la connaissance.



vous pouvez me contacter via mon adresse mail celine.pean@orange.fr



Mes compétences :

Bureautique

Dactylographie

Comptabilité

Ciel Compta

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Base de donnée