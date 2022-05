Lionel AHIER

COMMERCIAL : Prospection et suivi de clientèle - Négociation et vente - Représentation de produit ou d’activité lors de manifestations - Gestion et développement de portefeuille client.

COMMUNICATION : Création graphique et marketing - Animation de réunion - Relation Presse - Création et rédaction de documents d’information et de promotion - Accueil de clientèle.

MANAGEMENT : Encadrement et direction de groupes de 8 à 25 - Encadrement et formation technique d’une équipe pédagogique.

ADMINISTRATIF : Fonctionnement Home Office - Maîtrise Pack Office, Open Office et Adobe - Compte rendu d’activité - Prise de rendez-vous - Organisation de réunions.

EVENEMENTIEL : Conception et réalisation d’évènements - Recherche de partenariats