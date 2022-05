Lionel ANDRÊS MONTEIRO

De nature enthousiaste et volontaire, mon sens du contact et mes qualités relationnelles me permettent, non seulement de m'intégrer aisément et rapidement au sein d'une équipe mais également, de développer des relations de travail positives et constructives sur le long terme avec mes collègues et partenaires professionnels.



J'ai tout d'abord fait mes gammes parmi les effectifs d'un groupe spécialisé dans le transport sanitaire et activités connexes, avant d'intégrer la société Starterre (distributeur automobile multimarque indépendant, implanté en région Auvergne-Rhone-Alpes depuis plus de 25 ans et acteur majeur de ce marché au niveau européen). Après y avoir occupé la fonction d'affréteur routier pendant près de 9 ans, c'est fort d'une expérience solide dans les domaines du transport routier de personnes et de marchandises, que j'élargis désormais mon champ de compétences en tant qu'agent administratif chargé de la gestion des sinistres et des règlements de transport.



Travaillant dans un contexte principalement international, je communique quotidiennement en plusieurs langues (Anglais, Espagnol et Portugais), tant à l'écrit qu'à l'oral.

Disposant également d'une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office), l'outil informatique occupe une place prépondérante dans l'exercice de mon métier.



L'opportunité qui m'est donnée de développer mes connaissances et savoirs-faire dans ce secteur d'activité en perpétuelle évolution me permet d'entretenir ma capacité à assimiler et appliquer de nouvelles méthodes.



Mes compétences :

Affrètement

Logistique

Transport

Véhicules

Négociation