Lionel ASNARD

Fabrication de matériel de laboratoire.



Manager de production.

Planification et ordonnancement.

Gestion de stock par ERP (réception, matières premières, commandes, lancement d'ordres de fabrications, saisie de production, etc...).

Gestion des flux par WMS.

Contrôle et validation de produits finis.

Support technique.

Connaissances et pratique des méthodes Lean Manufacturing, Kaisen, QRQC, 5S.



Mes compétences :

Électrotechnique

Maintenance

Mécanique