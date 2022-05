Lionel AUBAN

Bonjour à tous,

3 activités occupent ma vie (pour une formule 100 % occupé...), les 3 sont complémentaires et très importantes pour moi :

- Le Marché des Jeunes au Crédit Mutuel Anjou (plan d'actions commerciales, communication, animations, partenariats culturels et sportifs...) sur le segment des 0-28 ans : un métier qui est devenu une passion,

- Les cours à l'Université d'Angers en tant que Maître de Conférences (marketing, communication et publicité) : un métier qui permet de transmettre, échanger et d'avoir des moments de partage et de vérité avec les étudiants,

- Le secourisme : je suis moniteur national de premiers secours et porter assistance et secours est une vraie passion... Montées d'adrénaline, dépassement de soi garanti : l'engagement est une valeur déterminante dans ma vie.





Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Marketing

Publicité

Secourisme

Stratégie de communication

Gestion de projet

Distribution multicanal