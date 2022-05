Lionel BAMBARA

Aujourd'hui Consultant spécialisé dans les activités agroalimentaires, ayant 5 ans d'expérience en alimentation animale, en accouvage, diplômé en sécurité alimentaire, ayant travaillé avec des industries et entreprises de différents secteurs comme:

- les boissons gazeuses,

- le conditionnement des fruits

- la production de l'huile d'olive

- le conseil et la formation QHSE

- la gestion de filiales (Gouvernance d'entreprises)

- la distribution de boissons (Logistique)

- la filière avicole

Je mets à votre disposition toute mon expérience, mon savoir-faire et mes compétences pour tous vos besoins en matière d'accompagnement à la certification, à la mise en conformité réglementaire, de maîtrise d'ouvrage de projets agroalimentaires, de constructions, et plus, de formation QHSE et de coaching en communication et développement personnel!



Contactez-moi au 0611646001

par mail sur viadeo ou à l'adresse suivante: lionelbambara@gmail.com



Mes compétences :

Coaching professionnel

Management d'équipes

Management de projet

Communication