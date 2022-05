Lionel BANNELIER

15 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. De formation technique (MST Chimie Fine) et commerciale/marketing(DESS CAAE IAE), j'ai commencé par travailler au sein de Rhodia en France et aux Etats-Unis à des postes à dominante marketing BtoB.

Après une incartade d'un an dans une société spécialisée dans la formation technique et stratégique auprès des industriels, j'ai par la suite intégré le groupe Arnaud-distributeur Chimie de spécialités- au département Pharmacie en tant que chef de produit. Mes fonctions se sont étendues au commercial tout en ayant la charge de prospecter et gérer mon portefeuille de fournisseurs.

De juillet 2005 à Septembre 2009, j'ai intégré le groupe SPI Pharma, producteur d'actifs et d'excipients pharmaceutiques, au poste de Sales manager Europe, en charge des distributeurs et de quelques grands comptes.

En septembre 2009, je suis devenu Business Development Manager, en charge des nouveaux développements sur le territoire Europe-Moyen Orient-Afrique, afin de promouvoir les nouveaux services SPI de développement galénique. J'ai occupé ce poste jusqu'en juin 2011.

J'ai ensuite rejoint la société Rochem International sur la zone EMEA. J'étais en charge de la promotion d'une large gammes de principes actifs, vitamines et excipients pour les industries pharmaceutiques et nutraceutiques.

Depuis Octobre 2016, j'occupe la fonction de responsable Business Development Europe et MEA pour la société Chemwerth spécialisée dans le développement de principes actifs pharmaceutiques génériques(API).



Mes compétences :

Négociation

Marketing

Développement commercial

Management

Vente

Pharma

Industrie Pharmaceutique

Principe Actif

API