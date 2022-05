Lionel BARBIER

De formation administrative et commerciale j'ai changé d'orientation en 2005 pour me lancer dans la gestion de salons et de manifestation.



J'ai développé avec succès plusieurs projet en 2006 avec différents types de clientèle.



Projets de 500 à 25 personnes, budgets de Sfr. 15'000.- à Sfr. 1'200'000.-.



J'ai créé entre autre un salon professionnel sur les machines de chantier (www.salon-utile.ch)



Mes compétences :

Booking

Coordination

Evénementiel

Events

Expositions

Gestion de projet

Marketing

Salon