Lionel BARBIER

PROJET



Diriger et développer une structure médico-sociale en région Nord



VALEURS



- Rigueur et efficacité ;

- Honnêteté et loyauté ;

- Sens des responsabilités et des objectifs ;

- Relever de nouveaux challenges ;

- Respect et écoute des autres.



DOMAINES DE COMPETENCES



- Création/Direction de centre de profits ;

- Management d'équipes et mobilisation des hommes ;

- Conduite du changement ;

- Formation professionnelle;

- Accompagnement des personnes âgées.



PARCOURS PROFESSIONNEL



- 14/01/2008 à ce jour : Association tutélaire ARIANE

Directeur Général.



- 07/2003 à 12/2006 : Centre Européen de Formation, filiale des Editions Atlas

Directeur de l'établissement de Roubaix et créateur de la

filiale.



- 09/2002 à 06/2003 : Editions Atlas

Directeur de la Divison Formation Professionnelle, mission en CDD.



- 10/1998 à 03/2002 : Culture et Formation, leader de l'enseignement privé à distance

Directeur Général du groupe employant 120 personnes.



-01/1996 à 11/2000 : Domicile Collectif du Tillay (St Herblain)

Accompagnant de personnes âgées.



- 10/1983 à 09/1998 : Canon France

Directeur Général de "Pays de Loire Bureautique" et de "Breizh Bureautique", filiales Canon, de 07/1995 à 09/1998 ;

Directeur Général et créateur de "Bureautique Francilienne", filiale Canon, de 01/1991 à 06/1995 ;

Responsable des Ventes Indirectes Région Nord de 01/1988 à 12/1990 ;

Inspecteur Régional des Ventes Indirectes de 01/1986 à 12/1987 ;

Assistant Marketing de 10/1983 à 12/1985.



FORMATION INITIALE



- 1982 : Diplôme de l'ESSEC ;

- 1984 : Ecole de Vente Canon;

- 2007/2009 : Magister de management des institutions sanitaires et sociales du CNAM de Lille.



AUTRES ACTIVITES



- Membre actif de l'association des diplômés du groupe ESSEC, de Lille Modélisme et de l'AFAN ;

- Administrateur de la CHANED (chambre syndicale de l'enseignement privé à distance) de 2000 à 2002 ;

- Intervenant bénévole au Domicile Collectif pour personnes âgées de Saint-Herblain (44) de 1996 à 2000 ;

- Vice Président du Maserati Club de France de 1992 à 1995.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Direction générale

Formation

Maintien à domicile

Services à la personne