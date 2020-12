Marie-Hélène LASBLEIS

Après un parcours d'engagement dans la formation et dans l'accompagnement de bénévoles accompagnant des personnes en situation de fragilité, j'ai repris des études de psychologue . Je suis passionnée par le travail clinique, par le travail en équipe et en réseau , et j'ai développé une compétence dans l'animation de groupes.







compétences :

Entretiens cliniques et écoute active

Participation à une équipe de soin médico-psychologique,

Formation et Accompagnement de bénévoles

Aide à domicile

Animation de lieux de vie

Animation de groupes de parole

Accompagnement de personnes âgées et de personnes en situation de fragilité psychique ou de handicap

mental