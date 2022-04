Francis LEFEBVRE

Mes domaines de compétences:

- Piloter toutes les activités d'une DSI au service des métiers de l'entreprise.

- Manager (Recruter, Animer et Faire adhérer les équipes).

- Conduire des projets (Organisationnel, Humain et Technique).

- Organiser les processus métiers de l'entreprise.

- Négocier les achats, les contrats de prestations et les budgets de fonctionnement.

- Piloter les frais généraux de l'entreprise.

- Piloter une résidence de tourisme



Mes compétences :

B2B

B2C

E-commerce

Informatique

Management

Organisation

Systèmes d'Information

Vente

Vente à distance