Laurence JARRY

Après 25 ans à Cofidis, spécialiste du crédit à distance, je me suis orientée vers le domaine de l'immobilier.

Je recherche aujourd'hui un poste qui me permette de m'épanouir en offrant les compétences acquises durant ces années :



> Management d'équipe : recrutement, formation, définition d'objectifs, suivi, accompagnement.

> Mise en oeuvre d'actions de formation

> Achat et Vente de biens Immobiliers

> Conseil en crédit Immobilier



Mes compétences :

Agent commercial

Apporteur d'affaires

Banque

Commercial

Défiscalisation

Directeur d'agence

Finances

Immobilier

Manager

Organisation

Produits financiers

Prospection

Recruter