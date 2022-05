Lionel BARCLAY

Description

PROMPT’IMMO, l’agence immobilière à 100 % sur internet recherche des négociateurs en immobilier (H/F). Nous recherchons à recruter 110 négociateurs immobilier sur toute la France et les DOM TOM, alors rejoignez PROMPT’IMMO !



Rémunération

Forte rémunération : 70% des honoraires d’agence à partir du premier euro perçu.

Ex: Pour une commission de 10 000 euros, vous percevrez 7000 euros ! (Nb: une commission de 10 000 euros équivaut à un bien d'une valeur d'environ 150 000 euros)



En travaillant avec nous, vous serez indépendant

Vous êtes votre propre patron et organisez votre emploi du temps comme vous le souhaitez.

Vous travaillez sous couvert de notre carte professionnelle, avec une attestation préfectorale délivrée à votre nom.



Nous vous apporterons notre soutien et notre structure

Une formation au métier de l’immobilier, un mini site internet, un logiciel de transaction, la publicité de vos biens sur les plus grands portails immobiliers, notre documentation, une assistance juridique et une carte professionnelle.



Une possibilité d’être manager

Vous souhaitez manager ou développer votre propre équipe, avec PROMPTIMMO, c’est possible !

Profil Recherché

Vous êtes débutant mais avez un bon sens commercial et l'immobilier vous passionne.

Vous êtes issu de l'immobilier et souhaitez gagner plus grâce à l'appui d'un réseau de qualité vous offrant outils et services de professionnel, tout en restant indépendant.

Il n’est pas indispensable d’avoir une expérience dans l’immobilier



Emploi non salarié.



Pour plus d’informations, remplissez un formulaire sur notre site internet, PROMPTIMMO :

dans l’onglet « Prompt’IMMO recrute » , remplissez le formulaire se trouvant en bas de page.



Laisser nous impérativement vos coordonnées téléphoniques, afin que nous puissions rentrer en contact avec vous.