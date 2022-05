Lionel BARLET

Après avoir travaillé un an en alternance sur SAP dans une entreprise participant à l’industrialisation et la production de cartes et d’ensembles électroniques de haute qualité (SELHA), je me suis perfectionné deux ans au sein de CTAC France en tant que consultant technique SAP junior

.

Souhaitant toujours évoluer, je suis aujourd'hui en poste chez Censio ou j'allie mes connaissances sur SAP et le WEB au travers de SAPUI5 (Fiori).



N'hésitez pas à me joindre par mail.



Mes compétences :

SAP ABAP

SAP

SAP WF

SAP Netweaver > SAP BW

SAP ABAP Smartform

MySQL

Java

HTML

C++

Sap idoc