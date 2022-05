Lionel BARTHELEMY

Lionel Barthélemy a intégré CACEIS Corporate Trust en mai 2007 en tant que Directeur des Systèmes d’Information. Dans ce cadre, il lui a été confié à partir de 2009 la Présidence du Conseil d’Administration du GIE Registrar (Air Liquide, Allianz, Bouygues, CACEIS, CM-CIC Titres, GECINA). En octobre 2012, il a été nommé Directeur Général Adjoint en charge de la supervision des Opérations, l'Organisation et les Systèmes d'Information. Il était précédemment Chef de mission au sein l’inspection Générale du Groupe Crédit Agricole depuis début 2002.



Après avoir commencé sa carrière au NMPP (Nouvelles Messageries de Presse Parisienne) au sien de la filiale Camerounaise en 1985, il est entré chez EADS en 1987. En 1991, il a rejoint la Banque Worms en tant que Chef de projet informatique, puis a intégré le Secteur Banque et Finance d’IBM France de 1997 à 1998 en qualité d’Architecte fonctionnel. Il rejoint le Crédit Lyonnais en Mai 1998, en tant que Directeur de projet à la Direction des Systèmes Technologique et d’Information.