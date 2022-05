Lionel BATAILLE

Pur produit de l'inspection, en Engineering, dans les secteurs de la sécurité, de la Qualité, et du Contrôle Non Destructif; je recherche l'efficience et la synergie dans un poste à pourvoir immédiatement.

De profil métallurgiste et pluridisciplinaire, j'ai travaillé durant 5 ans pour une même entreprise, filiale d'un grand groupe international, en pratiquant plusieurs activités pour son compte client en tant qu'ingénieur d'affaires.



En possession de très bonnes capacités, mon apprentissage en interne est excellente. Pour d'éventuelles formations nouvelles venant compléter mes compétences, avec un de vos prestataires extérieur, serait un plus.



A 40 ans, je dispose toujours d'une excellente santé et d'un sens de l'organisation avec un sens aiguisé pour l'audit.



Mes compétences :

Excellente santé

Sens aiguisé pour l'audit

Sens de l'organisation amélioré

Bilingue avec un goût certain pour les langues viv

Taxis

Microsoft Windows

Offshore Oil & Gas

Lotus Notes/Domino

BlueTooth Technology

Android

norms development

Welding

Magazines

Cultural experience