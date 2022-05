Lionel BATAILLÉ

SMAC, leader sur les marchés de l'asphalte, de l'étanchéité et de l'enveloppe du bâtiment, construit son développement sur des marchés dynamisés, en s'appuyant sur l'expertise de ses 3000 collaborateurs répartis sur plus de 70 établissements.



La région Ouest/Sud-Ouest quant à elle regroupe 1200 collaborateurs, 37 établissements et 6 usines.



Pour répondre à l'évolution de notre activité, nous recrutons en permanence des collaborateurs.



Les profils pour lesquels nous avons le plus d'intérêt sont les suivants : Conducteur de Travaux, Métreur, Chargé d'Affaires, Dessinateur Construction Métallique, Ingénieur Calculateur, Technicien Méthodes - Bureau d'étude.



Vous pouvez en apprendre plus sur notre activité en suivant ce lien : http://www.smac-sa.com



Rattachés au groupe Colas, vous pouvez consulter nos offres d'emploi à l'adresse suivante :

http://www.colas.com/fr/ressources-humaines/nous-rejoindre/nos-offres-d-emploi-950133.html&filiale=21



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Formation

BTP

Droit social