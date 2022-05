Lionel BATAILLE

• Développement de solutions photovoltaïques petites puissances de réfrigération / congélation / bioclimatisation pour des applications domestique, commerciale et médicale. Depuis 2008, une diversification/reprise pour évoluer d’une société 100% R&D vers une société assurant aussi le développement industriel international de ses produits.



• 2006, ingénieur R&D chez 2IDEA, gérant depuis fin 2008

Société pour l’Innovation, l’Investissement et le Développement Equitable

Jusqu’à 2008, un projet passionnant en télétravail (à temps partiel 40%) de développement d’un réfrigérateur solaire pour les pays ACP, basé sur un système thermochimique solide-gaz sous technologie COLDWAY couplé à un capteur solaire plan. Du démonstrateur de validation du process au réfrigérateur pilote, préfiguration d’une fabrication en série.





• 1991 - 2009 associé gérant puis ingénieur projet chez INTEGRAL DESIGN

[Développement de produits industriels – Gestion de projet – Communication]

Le projet suivant la méthodologie INTEGRAL DESIGN, doit répondre à 4 objectifs [les fonctions pour l’utilisateur, l’ergonomie, l’esthétique/image du projet, et la valeur ajoutée pour mettre sur le marché le bon produit au bon prix et dégager la marge nécessaire à la réussite de l’entreprise] et suivre un plan d’action en 4 phases :

• analyse du projet et définition du cahier des charges

• conception technique et design (recherche d’idées)

• étude de développement et prototypage (mise en forme)

• industrialisation (validation et lancement série)

La modélisation numérique par CAO 3D, le prototypage rapide, la duplication de maquettes en moule silicone et l’injection plastique occupent une place centrale dans le processus de développement et de validation des produits.



• 1987 – 1991 ingénieur consultant indépendant : conception et développement de produits industriels, en particulier pour TECHNAL et PECHINEY (aluminium bâtiment), VENUSIAL et SIROCCO (mobilier urbain), Chantiers BENETEAU (motonautisme) : une association avec des architectes et un designer et un parti pris dès 1987 d’une activité d’ingénierie non spécialisée basée sur la micro informatique et la CAO.



• 1982 – 1987 ingénieur chef de projet à la société TECHNAL (systèmes architecturaux en aluminium), responsable technique des gammes fenêtres battantes, fermetures, garde corps et portail : une société jeune très marketing, leader national sur son marché et implantée principalement dans les pays de l’Union Européenne, travaillant un matériau noble avec une culture d’entreprise très forte.



• 1980 – 1981 service national au Centre Universitaire de Tlemcen (Algérie), chargé de cours de thermodynamique et cinétique chimique : une étape intermédiaire entre la vie étudiante et la vie professionnelle, une ouverture sur l’autre.



• depuis 1989 professeur à l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Toulouse (8h/semaine) : l’enseignement de l’option design est axé sur la ville, de l’espace public à l’espace privé, de l’espace à l’objet, et se veut un lieu d’étude et de recherche sur les espaces et les objets du quotidien en situation, tant dans leur aspect conceptuel que dans leur rapport à la production industrielle.