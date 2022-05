Lionel BAUDIN

Ingénieur généraliste de formation, j'ai d'abord assuré des responsabilités sur des projets informatiques dans l'industrie pharmaceutique et le domaine de la logistique.

J'ai ensuite évolué vers des missions sur les fonctions logistiques au sens large (distribution, gestion de la demande, administration des ventes, etc.), dans un contexte international, avec des déplacements fréquents.

Enfin, j'ai travaillé pour une filiale du groupe de presse Sud Ouest, spécialisée dans les métiers de la diffusion et du street marketing.

En plus d'une expertise dans le domaine logistique, ces fonctions m'ont permis de développer mes compétences en Qualité, Systèmes d'Information et Gestion de projet notamment.

Aujourd'hui, je suis consultant indépendant dans les domaines cités ci-dessus, au sein de ma propre structure : LB COnseil



Mes compétences :

Achats

Communication

Contrôle de gestion

ERP

Gestion de la demande

Gestion du changement

gestion site web

Informatique

Informatique de gestion

International

Logistique

Logistique transport

Management

Management de projet

Qualité

Supply chain

Supply Chain Management

Transport

Web