Lionel BERARD

Directeur de l'Ecole du Golf Français, fondateur du concept d'enseignement MRP. Entraineur de haut niveau diplômé d’état dans trois disciplines. Formateur de formateur, j anime mon propre centre de formation habilités par le ministère des sports.



Dans mon enseignement je réalise une convergence entre tous les sports. Entre les dernières découvertes de la science dans le domaine de l’entrainement moderne et l’apprentissage classique. C’est à la suite d’une carrière sportive dans plusieurs disciplines, que je me suis lancé dans l’étude biomécanique et neurophysiologie du geste sportif. Grâce à mes recherches, ainsi qu’à des observations sur plus de 25 000 swings pendant plus de 25 années d’enseignement, j ai découvert une véritable systémique dans la performance sportive et élabore la méthode MRP adaptée au golf.



L’EGF (Ecole du Golf Français) est une organisation indépendante acteur dans 3 domaines :



Un Label Qualité et un concept d’enseignement : l’EGF à développé un savoir faire, éprouvé depuis plus de 25 ans dans l’enseignement, l’organisation et la gestion d’académies. Son but, apporter au golf une valeur ajouté .un panel de services haut de gamme.



EGF est une agence inscrite au registre des opérateurs de voyages sous la licence d'opérateur de Voyages et de Séjours N° IN083130003.



La formation professionnelle: EGF est le premier centre de formation du BPJEPS en région PACA. Les membres de l’équipe EGF sont des professionnels diplômés 3° cycle universitaire du sport, spécialistes de l’entrainement et de la performance, diplômés du Ministère des Sports, tous expérimentés.



EGF est un centre de formation animant un réseau professionnel au travers d’EGF Formation, ce centre de formation reconnu par le ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sous le numéro: 13013BP0301.



EGF coache des joueurs de haut niveau avec un concept novateur, son but est de mettre au service des joueurs une expérience acquise dans le sport de haut niveau.





ECOLE DU GOLF FRANCAIS

L’EGF est une organisation indépendante qui rassemble des enseignants de golf indépendant autour d’un label qualité. L’EGF résulte de la volonté d’identifier et de valoriser des enseignants de golf qui ont des compétences professionnelles reconnues.





EGF FORMATIONS

L’EGF remplit cette mission en développant et en animant un réseau professionnel au travers d’EGF Formation, ce centre de formation reconnu par le ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sous le numéro: 13013BP0301.





EGF EVENTS

Offre aux sociétés un outil de relations publiques haut de gamme et clef en mains. EGF EVENTS est une agence d'évènementiel spécialisée dans le golf basée dans le sud de la France et à proximité des...





EGF COACHING

Est né du désir de mettre au service des joueurs une expérience acquise dans la le sport de haut niveau. Notre engagement est de fournir un encadrement de qualité, des outils à pointe de la technologie et des installations hors du commun.

Notre approche est fondée sur les sciences du sport. Nos méthodes d’entrainement ciblent les différents aspects de la performance sportive, de réduire les risques de blessures et de développer une culture de l'entrainement. Nous proposons des programmes individualisés selon les besoins et les objectifs de chaque joueur.