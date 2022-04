Florence DE BAGNEUX

Mon parcours amateur s'est fait en Bretagne, puis en Pays de la Loire ( au golf de la Bretesche ).

De nombreuses victoires , notemment le Grand Prix de la Baule en 1998 et une place de demi finaliste au championnat de France, m'ont permis de faire de ma passion , mon métier.

Alors handicap 1.0, je décide en 1999 de passer pro. J'obtiens, mon brevet d'état 1er degré. et me voilà lancer dans l'enseignement.

Mon parcours professionnel

Une première expérience au golf du Croisic. J'y enseigne pendant 2 ans . Petite anecdote: pro depuis peu, je gagne ma voiture une "Toyota" sur un trou en 1, lors de l'Open de Nantes!

Ensuite ayant une opportunité dans la région Centre, je pars exercer au golf de la Picardière. Très bonne expérience professionnelle, mais au bout de 2 ans et demi, ma "Bretagne" me manque!

Et c'est en 2004 que je reviens dans ma région et département d'origine ( Les Côtes d'Armor ) au golf de Tréméreuc où j'ai enseigné pendant plus de 7 année.

2012, année du changement....C'est au golf de Lancieux (22), où en tant qu'enseignante indépendante, que je dispense mes cours individuels et collectifs. Et aussi sur les golf de la région pour les parcours accompagnés .



Mes compétences :

Golf

Pédagogie