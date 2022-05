Mickaël KNOP

J'ai 36 ans, je suis passionné de golf depuis mon plus jeune âge. Mon investissement bénévole dans la vie associative de mon club, d'abord en tant que capitaine et responsable d'équipe, puis membre de la Commission Sportive et organisateur d’événements sportifs, m'a permis d'accroitre mes aptitudes à organiser et manager une équipe autour de projets communs.

Depuis maintenant une quinzaine d'année, j'ai la chance de vivre cette passion au quotidien, d'abord en tant que salariés, au niveau fédérale, au travers la direction d'une Ligue, la conduite du projet sportif de cette derniere et la mission de conseiller technique pour la fédération. Je cumule cette activité avec une activité annexe d'auto-entrepreneur sur la partie enseignement (DEJEPS) et commercialisation de produits.



Mes compétences :

Sponsoring

Création de site web

Événementiel sportif

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Accueil des clients

Communication

Rigueur

Conduite de projet