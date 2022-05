Lionel BERTRAND

2013 : Permis EC

2013: Formation DV2 Lake Contour

2010 : Permis C + FIMO

2007 : CACES Chariot Elévateurs : Catégorie 3.

2006 : Habilitation électrique BR, Sauveteur Secouriste du Travail

2002 : Niveau Bac S

2000 : Ecole de Batterie Dante Agostini : Diplôme niveau Supérieur. 1er Prix avec félicitations du jury.

1999 : École de Batterie Dante Agostini : Moyen 2 – 1 ère mention à l'unanimité

1998 : École de Batterie Dante Agostini : Moyen 1 – 1 ère mention avec félicitations du jury

1997 : École de Batterie Dante Agostini : Elémentaire 2 – 1 ère mention avec félicitations du jury

1996 : École de Batterie Dante Agostini : Elémentaire 1 – 1 ère mention à l'unanimité

1995 : École de Batterie Dante Agostini : Préparatoire 4 – 1 ère mention avec félicitations du jury.



Technicien du son FOH/MONITOR

Freelance

1999 – Aujourd'hui (15 ans)

Assistant Régisseur Général et Regisseur Son sur des événements type marché de Noel (Bordeaux, Bayonne, Pau) et Epicuriales (Bordeaux). (de 2006 à 2010)



Exploitation et mixage sur différent types de matériel pour du spectacle vivant et de l'événementiel.

(Théâtre, danse, concert de tout styles)



Prestataires:



DUSHOW

ATC

AES

…



Salle:



Centre culturel Georges Brassens à Léognan:

- Régie son ou accueil sur les spectacles type concerts, danse, théâtre etc.



Groupes et artistes:



Les Ballets de Saint Petersbourg (Tournée FOH 2010-2011-2012)

Whyzdom (FOH)

Les Choeurs de France (Monitor)



Studio:



Leslie Ryan

Prise du son en studio de l’album.



Fire Breizh

Mixage de l’album

Batteur

Freelance

1986 – Aujourd'hui (28 ans)

J'ai commencé la batterie après avoir suivi une initiation en école maternelle. C'est donc à l'âge de 4 ans que j'ai commencé à prendre des cours avec Richard Jolin en école communale. Par la suite, j'ai intégré l'Ecole Nationale Supérieur Dante Agostini de Bordeaux avec Dominique Marseille à 12 ans. J'ai passé successivement tous les niveaux pour obtenir en 2000 un Premier Prix avec Félicitations du Jury.



Divers groupes ou artistes avec lesquels j'ai joué:



Aurélien BUDYNEK

Choeurs de France Provence

Bagad Ker Vourdel

Alkemy

etc...

J'ai récemment joué un morceau avec Roland Romanelli, Mickael Ohayon et jean-Marie Averseng. Un moment intense…



Mes compétences :

Relationnel

Mobilité

Mixage Live

Lecture partitions à vue

Logistique