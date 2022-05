Lionel BESOMBES

Management / Chef de projet / Dévoloppement d'affaires / Administrateur de sociétés. Diverses expériences nationales et internationales au sein du groupe EDF dans des domaines techniques (ingénierie nucléaire) et financiers (fusion/aquisition, financement de projets, contrôle de gestion). Management et Expertise dans les domaines de l'ingénierie, la finance, le développement international, la tarification, l'informatique et les énergies nouvelles