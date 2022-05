Lionel BESSINETON

Sous-officier engagé dans l’Armée, reconverti dans la fonction publique territoriale en charge de la gestion et de la coordination des moyens nécessaires à la sûreté publique et à la sécurité à la Mairie de Saint Médard en Jalles, j’ai par la suite évolué à des postes de responsabilité dans une entreprise du bâtiment.

Ma rigueur, mon organisation et mon sérieux m’ont, à chacune de ces fonctions, permis d’acquérir, de développer et de mettre en application les connaissances nécessaires à la réalisation de mes différentes tâches.



Mes compétences :

Organisation du travail

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Qualités relationnelles et de communication

Rigueur dans le travail

Facilité d'adaptation et disponibilité au travail