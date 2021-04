Lionel BEYRAND

Actuellement Contrôleur Qualité capteurs pression aéronautique, j'ai été Technicien en maintenance aéronautique Avionique et technicien en métrologie électrique.



Je dispose d'une expérience professionnelle de 22 ans dans le milieu aéronautique militaire acquise au travers des postes successifs que j'ai pu occuper et 3 années dans la fonction métrologie électrique.



J'ai également suivi diverses formations complémentaires tout au long de ma carrière militaire afin de pouvoir occuper ces différents postes, formations effectuées dans le milieu civil (SAGEM) et militaire (AA - DGA).



Toujours à la recherche de nouveaux challenges professionnels je suis ouvert à toute proposition d'emploi qui me permettrait d'allier projet professionnel et familial dans la région Centre, Midi-Pyrénées ou PACA.



Mes compétences :

Aéronautique

Métrologie

Maintenance

Radar

Electricité

Radio