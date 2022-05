Lionel BIATHO

CONSULTANT EN CESSION/ACQUISITION COMMERCES & ENTREPRISES



- Analyse financière (Lecture et analyse des comptes, analyse des capacités techniques et savoir faire du personnel,

prise en compte de l’environnement économique et des perspectives de développement ...)

- Valorisation d’entreprise (Fonds de commerce / Titres de société/ Murs commerciaux)

- Négociation commerciale (mise en relation des cédants et cessionnaires, négociation du prix de reprise,

présentation des offres de reprise, lettres d’intention…)

- Préparation des compromis de vente en relation avec les conseils des parties (avocats, notaires, experts

comptables et mandataires judiciaires.)

- Montage des dossiers de financement et accompagnement des repreneurs auprès des organismes bancaires



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit public

Droit fiscal

Droit des contrats