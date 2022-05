Lionel BISCHOFF

Ingénieur maîtrise d'ouvrage de programmes militaires dans un environnement international

Systèmes de télécommunication V/UHF sol-air-sol

Systèmes de contrôle et de détection aériens

Systèmes de systèmes incluant la problématique des interfaces intersystèmes en milieu international européen et transatlantique



Intérêt dans les wikis au profit du travail de groupe et collaboratif sur multisites distants

Gestion des processus CMMI

Modélisation d'architectures NAF

Gestion des exigences avec DOORS



Mes compétences :

DOORS

CMMI

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Ingénierie

Qualité

Electronique

Management

Amélioration continue