Lionel BLANC

De formation initiale du btp mais jamais j'ai pu vraiment éxercer dans ce metier je me suis refais une santé dans le transport express plus précisement avec une carrière ou j'ai gravi les échelons assez rapidement, pour me hissé au poste responsable de service je dois dire que c'étais tres attractif et aussi pour prouver ma facultée a m'adapter rapidement a mon environnement et aujourd'hui aux antilles ce genre de poste n'a pas d'équivalent mais je suis un homme de chalenge toujours pret a aller au bout du monde apporter mon experience,ma disponibilité,ma motivation pour aller toujours de l'avant donc si des recruteurs aimeraient en savoir plus sur ma disposinibilté et mon cursus professionnel je serai tres heureux de pouvoir vendre mes merites chaque experience apporte toujours meme si ya des moments ou l'on crois que ca nous devalorise mais avec le temps on comprends que rien est inutile et ca forge le caractère a ce jour je fais de la polyvalence aussi bien dans le dommaine social dans le btp tout corps d'état et dans le transport tout est bon a prendre chaque personne que l'on rencontre nous apporte un peu et nous rend plus grand.



Mes compétences :

Administratif

Agent de maitrise

BTP