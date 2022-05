Lionel BONCZOSZEK

Vous recherchez un homme de terrain, au sein d'équipes opérationnelles événementielles?

Vous êtes sur le bon profil.

Mettre mes compétences, ma motivation et ma bonne humeur à votre service !

CHARGÉ DE COMMUNICATION – PROMOTION TERRAIN - ÉVÉNEMENTIEL au sein du Groupe Progrès depuis seize ans, je souhaite désormais donner une nouvelle impulsion à ma carrière professionnelle et je suis à l'écoute de toutes nouvelles opportunités de développement de ma carrière professionnelle dans le domaine événementiel et/ou sportif.

Rigueur, sens du détail, organisation, capacité à se fixer des priorités, dynamique, sens du service, réactivité, flexibilité, convaincant, autonome sont des aspects de ma personnalité.

Je cherche à mettre toute mon énergie au sein d’une agence événementielle. De la production de contenu en passant par la gestion de projet d’événementiel, je suis prêt à m’investir à 100% dans votre projet.

J'ai développé et conçu des partenariats, des conduites de projets, et des opérations sur mesure à destination des lecteurs mais aussi des prospects. Convaincant, rigoureux, autonome, mon objectif a été de développer les ventes tout en rentabilisant au mieux les actions. Coordinateur avec les différents services (rédaction, publicité, ventes, direction), j'ai pu développer mon sens relationnel, de persuasion et rédactionnel. D'autre part, mon investissement dans différents événements m'a permis d'être très rapidement opérationnel et d'accroître mon sens de l'organisation et de la gestion de projets en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Office

Filemaker pro

QuarkXPress

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Mise en page

Adobe Photoshop