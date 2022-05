Lionel BONNET

- Stratégie : veille concurrentielle, études et tendances, positionnement stratégique dans environnements complexes

- Innovation produits et services : anticipation, développement et lancement avec les clients, gestion du portefeuille des services de Communication et Internet Mobile

- Gestion de projets transverses, relations avec entités internes (design, achats, études, juridique, finance…) et fournisseurs

- Management d’équipe (directe, transverse)

- Expertises : réseaux (3G, WiFi, LTE, internet), services (voicemail, messaging, mobile VoIP, visiophonie), terminaux (smart-phone, PC, tablette, Système Exploitation) et marchés (Grand Public, Pro, Entreprise)