Lionel BONNET

Logistic Manager au sein de 3P Design depuis 2001, je suis en charge, avec l'aide d'une équipe de trois personnes, de la gestion et de l'administration des ventes de nos deux produits phares :



Patchsee la solution un produit B to B qui intégre deux fibres optiques dans les cordons RJ 45 afin de repérer les extrémités. Une innovation simple, fiable et efficace protégé par un brevet international.



ID-Scratch, un système d'attache révolutionnaire B to C, lauréat du Prix de l'innovation au concours Lumière 2012.



Responsable achats et fabrication, je gère l'achat des matières premières, des fournitures d'emballage et du matériel informatique afin de suivre au plus près la fabrication des produits et de la publicité sur le lieu de vente (PLV) pour les grandes surfaces.



Responsable import-export (maritime, aérien et routier), je supervise le conditionnement, l'approvisionnement des stocks et plus de 3000 expéditions annuelles sur les cinq continents.



En collaboration avec le directeur général, j'ai également en charge la gestion des utilisateurs, du réseau et des serveurs informatiques (Connexion VPN, Appli web, postes de travail...) et l'administration du logiciel SAGE au sein de la société.



Mes compétences :

Gestion

Achat