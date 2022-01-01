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Lionel BORREMANS

LE MANS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle au Mans

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • REGIE DE QUARTIERS ANGERS - Responsable administratif et Financier

    2012 - 2015 ADJOINT DU DIRECTEUR EN CHARGE DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION DE LA GESTION DES ACHATS ET DES PERSPECTIVES DE REFORMES ORGANISATIONNEL

  • CAT DE MENILMONTANT - Responsable administraif

    2002 - 2012 RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ GÉNERALE
    ETABLISSEMENTS DES BUDGETS ET SUIVI
    ETABLISSEMENTS DES COMPTE ADMINISTRATIFS ( BILAN)
    GESTION DE LA PAIE ET DES RESSOURCES HUMAINES
    SUIVI DE L ACTIVITÉ DE PRODUCTION
    CRÉATION DE PROJET COMMERCIAUX

  • SARL EQUIP HORSE - RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

    1990 - 2001 RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITÉ
    RESPONSABLE DE LA TRESORERIE ET DU SUIVI TIERS
    ETABLISSEMENT DE LA PAIE ET DES CHARGES SOCIALES
    GESTION DE LA FORMATION
    SUIVI DE L'ACTIVITÉ COMMERCIAL PAR ETABLISSEMENTS DES TABLEAUX DE BORD

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau