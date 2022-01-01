Lionel BORREMANS

REGIE DE QUARTIERS ANGERS
- Responsable administratif et Financier
2012 - 2015ADJOINT DU DIRECTEUR EN CHARGE DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION DE LA GESTION DES ACHATS ET DES PERSPECTIVES DE REFORMES ORGANISATIONNEL
CAT DE MENILMONTANT
- Responsable administraif
2002 - 2012RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ GÉNERALE
ETABLISSEMENTS DES BUDGETS ET SUIVI
ETABLISSEMENTS DES COMPTE ADMINISTRATIFS ( BILAN)
GESTION DE LA PAIE ET DES RESSOURCES HUMAINES
SUIVI DE L ACTIVITÉ DE PRODUCTION
CRÉATION DE PROJET COMMERCIAUX
SARL EQUIP HORSE
- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE
1990 - 2001RESPONSABLE DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITÉ
RESPONSABLE DE LA TRESORERIE ET DU SUIVI TIERS
ETABLISSEMENT DE LA PAIE ET DES CHARGES SOCIALES
GESTION DE LA FORMATION
SUIVI DE L'ACTIVITÉ COMMERCIAL PAR ETABLISSEMENTS DES TABLEAUX DE BORD