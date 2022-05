Lionel BOUCHER

Incarner une marque, proposer une stratégie de communication et de développement. Sensibiliser les leaders d'opinion. Optimiser les relations B to B, trouver des partenaires et gérer de grands évènements: C'est mon métier.

Fort d'une expérience de vingt années dans le secteur public comme en entreprise, je sais mobiliser hommes et femmes en équipe, fédérer les énergies et donner du sens à l'action.



Mes compétences :

communication publique

politique

Identité visuelle

Communication B to B

Marketing opérationnel

B to C