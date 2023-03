Lionel DESPREZ

Cela fait 20 ans que jai commencé à travailler dans le secteur du médico-social, accompagnant des personnes dans une démarche constructive. Durant ces années, jai pu bénéficier dune longue expérience sur laccompagnement de personnes en situation de handicap psychique et auprès de personnes souhaitant évoluer dans leur vie personnelle et professionnelle. Bénéficiant de formations pédagogiques, mon regard et mes connaissances se sont ouvertes, apportant toujours une meilleure technique de développement personnel.



Je suis formé et certifié par un organisme de référence, l'Institut de Formation à la Sophrologie qui propose depuis 20 ans des formations innovantes et de qualité avec des formateurs forts de longues années d'exercices professionnels. Cest un acteur incontournable en France pour avoir créé la chambre syndicale de sophrologie. Il est aujourdhui un influenceur qui légitime la place de la Sophrologie dans notre société.



Je suis également formé et certifié par lorganisme Centre de formation Vitaesphère qui se spécialise sur les différentes techniques de massages de bien-être. Ces formations proposent différents modules comme par exemple le Shiatsu, la réflexologie plantaire, lAyurvédique et comptabilisent au total 38 formations.



Laction du massage Shiro Abhyanga (Physique) et la sophrologie (Mentale) se complète parfaitement et permettent dapprofondir lefficacité de votre accompagnement.

Chaque champ (physique, énergétique, émotionnel, mental) a ses blessures, et possède une capacité de régénération et c'est dans ce processus que je me propose de vous accompagner, pour apporter le calme intérieur qui sommeille en vous.