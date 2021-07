Je partage avec Bonheur mes journées entre mes 2 passions : Journaliste médias/people et ma passion pour l'immobilier comme "Chasseur immobilier" /conseiller avec l'agence HollyHome (Bordeaux).

Commercialisation et proposition d'actifs immobiliers (vente d'immeubles / terrains /appartements / maisons / châteaux / demeures de prestiges, stés, Etc.). Relations avec des investisseurs privés de mon réseau (foncières privées, fonds d'investissement immobilier, assureurs, family offices, SCPI, banques dinvestissement,Marchands de biens, gestionnaire de patrimoine Etc.)

Je suis et accompagne mes clients en présentiels chez les notaires (Compromis et Acte authentique).



.Journaliste spécialisé médias (TV).

Journaliste Mojo/ Mobile journalism.

Ex-dirigeant des sites PlanetePeople.com LDpeople.com

Mes interviews avec des personnalités des médias : https://www.youtube.com/user/planetepeople/videos



Août 2018 /septembre et octobre : Journaliste pour les Flashs infos de la radio Belge 7 FM.

Directeur d'antenne : Raphaël Warny au +352 661 467 626 / Mail = raphael@plg.lu

La radio = http://www.7fm.be/

Journaliste pigiste pour le site d'actualité 24Matins.fr et derrière les Podcasts de 24Matins.fr (Choix des sujets / voix / montage).

Mes articles signés pour 24Matins.fr en Politique /Société / télévisions / radios (Médias) à découvrir en tapant dans Google :

"Lionel Durel 24Matins" ; puis cliquez dans "Actualités" dans la barre horizontale Google.

Possibilité de vous envoyez les liens de tous mes articles par mail.

Résumé (article) tous les soirs de l'Actualité en France et à l'International (https://www.24matins.fr/?s=actualit%C3%A9s+du+jour)

Idem, résumé de l'Actualité du foot Européen (https://www.24matins.fr/?s=Actu+du+foot)

Également sur http://www.ldpeople.com/

https://www.actusante.net/

https://www.lesnewseco.fr/

https://twitter.com/LD_People (5000 followers).

https://www.facebook.com/LionelDurel/ (7700 fans sur ma page pro).

(@LionelDurel)

Aussi sur Snapchat, Google+ Etc.

Équipé d'un Home Studio comprenant : Cabine isolée. PC surpuissant (avec disque dur HT gamme SSD), Micro Neumann TLM49, carte son dernier cri...

Non-fumeur, et grand FAN/passionné total de sport (à la télé mais surtout sur le terrain !). Diplômé Moniteur de Tennis, je pratique quotidiennement du sport par passion et...besoin vital ! (Tennis, foot, jogging, Salle de sport, VTT Etc.)

Mes compétences :

Articles

Communication

Internet

Interviews

Presse

Rédaction

Journalisme