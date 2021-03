Lionel FONTANGE

Expérience dans le milieu de l'industrie en intégrant le Groupe BONGARD, ou de simple technicien, j'ai rapidement évolué vers un poste de responsable de Gestion de Production et ou j'ai participé à l'intégration de nouvelles productions et en gérant la partie achat de cette nouvelle production.

Cinq ans a permis de parfaire mes compétences de management et de gestion de production. S'en suit des expériences diverses dans le commerce pour apréhender au mieux les relations commerciales sous toutes leurs foemes.

Après cinq ans très profitable, l'appel de l'industrie a été trop fort. J'ai pu reprendre contact avec ce milieu grâce à une formation avant de me positionner en tant que chargé d'affaires dans une PME pour évoluer vers un poste de Responsable Commercial.

Quatre ans ont passé et j'ai eu l'opportunité d'intégrer le CLUSTER APPORTECH INDUSTRIES en tant que responsable Commercial et avec également une casquette de FEDERATEUR au sein du groupement. Depuis début 2011 j'ai eu la chance d'intégrer le Groupe HERVE avec son mode de fonctionnement et managérial très particulier. Chargé de Client au seins de l'unité Pôle Industrie, la transversalité des compétences de ce grope laisse présager de belle opportunités dans des domaines trés variés. Depuis Mai 2013 j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de CHOUTEAU ATLANTIQUE en tant que Manager D'Activité. C'est avec passion que j'essaye d'orchestrer l'ensemble de l'équipe pour que CHOUTEAU trouve sa voie et que l'ensemble de l'équipe s'épanouisse.



Mes compétences :

Management