Lionel HERRY

Diplômé en Ingénierie des matériaux en 1996, mon profil universitaire me destinait d’avantage à une carrière dans les méthodes, que dans l’informatique. Ma rencontre avec Infotel en a voulu autrement. En recherche d’emploi fin 1997, mes activités associatives m’ont conduit à rencontrer un responsable commercial d’Infotel début 1998. Cette rencontre est intervenue dans une période marquée par une forte extension des chantiers informatiques dans les grands comptes, et j’ai été séduit par les opportunités de carrières offertes par les perspectives de grands projets à venir.



Formé au grand système pendant plusieurs mois ainsi qu’à la gestion de projet, Infotel m’a permis de me positionner rapidement sur des missions à forte valeur ajoutée. Mes missions de développement, analyse, tierce maintenance applicative, assistance technique, expertise et architecture fonctionnelle, assistance à maîtrise d’ouvrage, sont autant d’expériences enrichissantes que de missions menées à bien grâce à une politique de formation et de suivi opérationnel de qualité.



Dans le cadre d’une suite de missions débutée depuis 2005, pour le compte d’une compagnie aérienne, j’ai eu l’opportunité de connaître de grands projets de refontes dans lesquels j’ai pu occuper différentes fonctions. Cette suite d’événements a débuté par la refonte d’une application 3270 des années 80 vers une application multicouche Java J2EE JDBC– Corba – IMS-DB2. Ce projet, mené au forfait, a mis en évidence toute les difficultés tant fonctionnelles que techniques que peuvent rencontrer ce type de chantier. A mi-parcours de ce projet, des études de coûts ont imposé à l’exécutif le choix d’une nouvelle orientation : la stabilisation des développements en court et le démarrage d’une étude visant une migration vers un ERP, solution du marché. Nouvelle étape importante dans la vie de cette application, un nouveau projet de migration vers un ERP a réglé bien des problèmes mais a aussi fait apparaître de nouvelles questions et challenges. C’est dans ce contexte que je suis intervenu en qualité d’assistance à maîtrise d’ouvrage, afin d’accompagner mon client dans l’établissement de sa stratégie de validation concernant les aspects de migration de données.



Séduit par les différents aspects d'un projet ERP, j'ai rejoint fin 2010, le département logiciel d'Infotel afin d'y être formé sur la solution d'archivage ARCSYS. Ce nouveau tournant dans ma carrière me permet aujourd'hui d'évoluer suivant 3 axes principaux ; Le consulting technique afin d'installer et paramétrer le logiciel, le consulting fonctionnel au travers duquel j'accompagne mes clients dans la mise en place de leur architecture SAE, et enfin dans la gestion de projet, au travers du pilotage de projets d'intégration logiciel.



Mes compétences :

AMO

Architecture

BMC

COBOL

CORTEX

DB2

Eclipse

Endevor

Intégration

Mainframe

MOA

PMO

Quality

Quality center

Struts

TELON

UML

Urbanisme