Bonjour

L'Observatoire du Fait Religieux en Entreprise est une chaire universitaire qui analyse les questions liées à la religion au travail, notamment à travers une enquête annuelle. Cette étude est devenue au fil des années la référence sur les questions liant religion et entreprise. Elle permet de disposer de chiffres fiables et d'analyses sérieuses utiles tant pour les entreprises que pour les salariés ou encore pour les acteurs politiques.

En 2019 cette étude annuelle est réalisée en partenariat avec l'Institut Montaigne.

Nous serions très heureux d'être en relation avec vous et de vous solliciter pour cette étude.

Pr. Lionel Honoré