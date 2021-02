Lionel IPSER

Passionné par les nouvelles technologies, j'ai développé le goût de la curiosité et l'envie d'être toujours à jour sur les dernières sorties logicielles et matérielles après une première expérience au sein du groupe Décathlon. Après un an, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes de Goto Games, en tant que développeur Android. J’ai été pendant 4 ans responsable Android d’une application téléchargée plus de 200.000 fois et faisant office de référence dans le domaine.



Récemment j'ai pris part à un nouveau challenge en intégrant Recisio en juin 2016. J’y ai occupé le poste d’ingénieur étude et développement et étais en charge de la version Android de Karafun, leader occidental du logiciel de karaoké.



Depuis septembre 2017, je suis passé en portage salarial. Ma première mission m'a été trouvé par HR Team, pour l'entreprise spécialisée dans la fourniture de produits de bureau Lyreco (Marly, Nord). Je travaille essentiellement sur l'application Android SITI, qui est destinée aux chauffeurs-livreurs de la société présente dans 26 pays.



Parallèlement, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale, avec le projet Co'Cut. J'ai pu me former à la conception d'application iOS par la même occasion.



Passionné, curieux de tout et motivé, je développe certains projets personnels parallèlement à mon activité, toujours avec la même énergie ! C'est le cas par exemple de l'application Carnet de Santé Vétérinaire, disponible sur le Play Store et qui enregistre plus de 30 000 téléchargements.



Mes compétences :

Photographie

Java

XML

Adobe Lightroom

Android

JSON

Java EE

API

Agile Development

MVC

REST

SQL

SWIFT

Kotlin