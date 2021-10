Lionel NIGEN

Déterminé et investi dans mon travail, j'ai un sens du contact développé et une grande capacité d'adaptation.

Avec une expérience d'une dizaine d'années dans la commerce, j'ai pu déjà relever de nombreux challenges dans mes différents emplois. Dynamique, je sais faire preuve d’empathie, d’écoute et surtout, de respect. J’ai de la facilité à travailler en équipe et je suis autonome.



Mes compétences :

Communication

Partage

Négociation commerciale

Bureautique

Prise de parole

Animation de formations

Gestion administrative

Analyse des besoins

Animation

Ecoute

Dynamique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe