Lionel RAOUL

DERNIÈRE EXPÉRIENCE ACQUISE



Responsable d’applications (Chef de Projets) - Management jusqu’à 7 personnes.

* Responsable de la mise en place d’un B2B entre une des filiales, Bestware, et IBM. Etudes et analyses des différents messages, Catalog 2A1, Enduser (9Z2), Reseller (9Z3), Econfig (CFXML) et PurchaseOrder (3A4) ainsi que la génération automatique de la commande de vente et d’achat dans l’ERP. Et suivi du développement, des tests, de la recette en Qualification et de la mise en Production.

* Responsable de trois applications Client/Serveur multi utilisateurs et multi sites sous client léger Citrix en Magic 8 et 9 avec Base de Données AS400.

. Études et analyses des nouvelles fonctionnalités et/ou des nouveaux projets, comprenant aussi le suivi du développement, des tests, de la recette en Qualification et de la mise en Production

. Maintenances correctives et évolutives

. Encadrement



COMPÉTENCES

Magic : Depuis la version 6 ainsi que les passerelles Btrieve, AS/400, SQL SERVER et ORACLE.

Windev 14.

Autres langages (Scolaire) : Assembleur, Turbo Pascal, Turbo C, Turbo C++ et ADA.

Environnements : Windows xxxx, Métaframe

Réseaux locaux : Windows NT Server.



FORMATIONS

* Formation AS400 AS422F (Novembre 2005) : mise en œuvre de la base de données DB2 UDB.

* Formation AS400 AS415F (Août 2005) : Fonctions de base et Utilitaires.

* Formation AS400 AS410F (Avril 2005) : Principes de base.

* Formation MAGIC V9 Web (Septembre 2004) : Développement.

* Formation MAGIC V9 Client/Serveur (Juillet 2002) : Développement.

* Formation MCP SQL 7 (Janvier 1999) : Développement et Administration.



Mes compétences :

