Je mets à profit mes connaissances et mes expériences pour évaluer et améliorer la cohérence financière et organisationnelle afin de développer les activités de l'entreprise à moindre coûts.



plus de 8 années en tant que Directeur Administratif et Financier et membre du Comité de Direction,

8 années à former de futurs responsables financiers (Comptabilité, Diagnostic Financier, Contrôle de Gestion & Audit et Analyse Stratégique)

2 années en tant qu'Administrateur et membre de l'Institut Français des Administrateurs (IFA) & de son Club de Recherche depuis 2006

plus de 2 années de gestion de projets : transformation de la fonction Finance et organisation de conférences internationales





Conseil en finance et gouvernance (optimiser, réorganiser & restructurer).

Accompagnement du Business et création d'outils de pilotage en véritable Business Partner.



mon site personnel : http://lionel.tolle.free.fr



Echanges possibles en Français, Anglais & Allemand.



Spécialités: Finance, Gouvernance, Fusions & Acquisitions, Restructuration d'Entreprises, Gestion de Patrimoine, Contrôle de Gestion, Audit, Finance d'Entreprise Comportementale, Business Performance, Conseil en Finance d'Entreprise ...