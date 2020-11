Lionelle CHESNEY SERULLAZ

Motivée, dynamique, rigoureuse, polyvalente, forte capacité d adaptation



Mes compétences :

Service client - relance

Bon niveau en anglais

Facturation et suivi des encaissements

Secretariat -standard

Banque en ligne-suivi trésorerie

Word et excel avancé

Saisie factures fournisseurs/clients

Saisie rapports expertise judiciaire

Gestion agendas et mails sur zimbra/outlook

Agiris : isacompta

Agiris : isagi

Tenue compta société - siège et agence

Gestion documentation

Suivi Formation continue

Tenue compta dossiers BNC BIC