Mickael LAIR

Originaire de la basse-normandie, ou j'y ai fait mes études,je me suis ensuite dirigé vers la restauration traditionnelle, puis de chaine pour finir par la collective, désormais j'aspire à partager mon savoir,avec tous ceux qui souhaite découvrir la restauration ou apprendre les geste et technique de cuisine et service.



Mes compétences :

Formateur

Cuisinier formateur HACCP restauration commer

Consultant

Formation professionnelle

Hygiène

Accompagnement à l'emploi

Animation de groupes

Animation de formations

Accompagnement individuel

Ingénierie de formation

Conseil

Réseaux sociaux