Lisa GRÉGOIRE

Basée à Londres depuis mai 2012, je travaille actuellement chez Nike en tant que Sports Marketing Assistant (cross-category / running).



Mon objectif à moyen terme est Rio 2016.



Capable de m'intégrer et m'adapter très rapidement à différents environnements de travail, j'ai l'habitude de travailler de façon polyvalente et autonome, même sous la pression à l'approche d'un événement.



De nature très sociable, j'apprécie particulièrement de collaborer avec des personnes d'âges et d'horizons variés, cela m'enrichit personnellement et professionnellement.



Avide de nouveaux challenges et expériences, le changement me motive. Je pars régulièrement en voyage seule avec mon sac à dos à la rencontre d'autres cultures.



J'ai vécu en Allemagne (1 an), Ecosse (1 an), Australie (6 mois) et en Nouvelle Zélande (1 an).