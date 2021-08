Actuellement en cours de formation de Consultante ERP sur Lyon, je recherche un stage de 3 mois à faire dans une société à partir de février - mars 2022 à faire sur Lyon et un poste à partir de Juillet 2022 en Île-de-France.



Comme vous pouvez le constater, j'ai environ 30 ans d'expérience professionnelle répartie sur trois domaines principaux : la comptabilité, l'assistanat et l'informatique. Jai acquis cette expérience dans tous types de structure et d'entreprise.



Coté formation, je possède deux niveaux Bac+2, dabord en comptabilité puis en informatique et un niveau Bac+3 pour avoir suivi une année de Master I de Responsable en Gestion d'Entreprise à lESAM Paris (mis en standby pour raisons professionnelles et personnelles).



Pour mes loisirs, je participe comme soprane dans la chorale de mon village. De plus, je fais partie de différents clubs de discussion : chinois, allemand et italien.



Une petite précision, je suis :

- Administratrice du club emploi 78,

- Trésorière du CB78 depuis le 20 octobre 2006,

- Trésorière de Hoshikaze depuis le 29 octobre 2006 (le site de science fiction mis dans mes hobbies).



Si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont ci dessous, dans ma signature



A bientôt,



Lisa LESCORNEZ - ROBIN

Administratrice du hub club emploi 78 : http://viaduc.com/hub/affichehub/?hubId=0022cklcue57s41v

Hub du CB78: http://www.viaduc.com/hub/affichehub/?hubId=002fy9z1h7p45xc

Blog du CB78: http://www.clubbusiness78.com

Site hoshikaze: http://hoshikaze.net

lisa (point) lescornez-robin (at) hoshikaze (point) net

06.70.03.26.99



Mes compétences :

Alemán

Allemand

Anglais

Assistanat

Chinois

Comptabilité

Espagnol

Español

Informatica

Informatique

Inglés

Italiano

Italien

Langues

Monétique

Néerlandais